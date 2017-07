Pezão diz que prestará "toda a assistência" à família de menina morta

O governo do Rio divulgou uma nota nesta quarta-feira (5) anunciando que o governador Luiz Fernando Pezão determinou à Secretaria de Estado de Direitos Humanos que preste "toda a assistência à família da menina Vanessa dos Santos, morta, nesta terça-feira (4), no Complexo do Lins.

Segundo a nota, o secretário Átila Nunes também receberá a família da menina.

"Sabemos que é pouco diante dessa devastadora tragédia, mas faremos o possível para abrandar essa dor, que também é nossa. Estamos fazendo tudo a nosso alcance, junto com o governo federal, para solucionar a crise do Rio", afirmou Pezão.

Vanessa, de 10 anos, levou um tiro na cabeça

Veja a nota:

"O governador Luiz Fernando Pezão determinou à Secretaria de Estado de Direitos Humanos que preste toda a assistência à família da menina Vanessa dos Santos, morta, nesta terça-feira (4/7), no Complexo do Lins. Neste momento, representantes da secretaria estão reunidos com a família no Instituto Médico Legal (IML). Ainda hoje o secretário Átila Nunes também receberá a família da menina.

- Sabemos que é pouco diante dessa devastadora tragédia, mas faremos o possível para abrandar essa dor, que também é nossa. Estamos fazendo tudo a nosso alcance, junto com o governo federal, para solucionar a crise do Rio – afirmou Pezão.

O governador também determinou providências à Secretaria de Segurança na elucidação dos fatos criminosos ocorridos no Rio."

Tiroteio

Um tiroteio no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, deixou uma criança morta e um policial ferido, na terça-feira (4). Vanessa Santos, de 10 anos, morreu após após ser baleada na cabeça. A menina foi levada em uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas já chegou morta ao local.

Vanessa vivia com a família na comunidade Camarista Méier, onde há uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e tinha acabado de chegar da escola quando foi atingida pelo tiro.

O policial ferido, o subcomandante da UPP, tenente Márcio Luz, foi atingido no ombro e levado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, mas não sofre risco de morte. A Polícia Militar informou que o policiamento na comunidade foi reforçado por outras UPPs e pelo Batalhão de Choque.

