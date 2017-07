Paes nega ter conhecimento de irregularidades no Porto Maravilha

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes negou ter conhecimento de irregularidades no projeto do Porto Maravilha, em depoimento prestado na Justiça Federal nesta quarta-feira (5). Ele foi ouvido na condição de testemunha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, réu no processo. Paes, que não é investigado na ação, afirmou que só soube de irregularidades através da imprensa.

>> Porto Maravilha: o fracasso de um projeto bilionário que excluiu os menos favorecidos

O projeto do Porto Maravilha foi financiado em parte com recursos do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal. Além de Cunha, Lúcio Funaro, que seria seu operador, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Alves, o empresário Alexandre Margotto e o ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto são acusados de terem se beneficiado de um esquema de propina no FI-FGTS. Paes disse que as relações com Cunha e Alves eram de “absoluta correção”, e que Cunha não fez pedidos a ele quanto ao projeto.

“Não pediu. E se tivesse pedido, não seria atendido”, disse o ex-prefeito do Rio.

Paes prestou depoimento por videoconferência, no Rio. Ele acrescentou que a prefeitura não tratava do projeto do Porto Maravilha com Fábio Cleto, atribuindo esta responsabilidade a Marcos Vasconcelos.

Dos cinco réus, Cleto e Margotto firmaram acordo de delação premiada. Funaro se encontra detido em Brasília desde julho de 2016. Cunha está preso em Curitiba desde outubro do ano passado em razão da Operação Lava-Jato. E Henrique Alves se encontra preso em Natal desde o começo do mês passado.