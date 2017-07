Lava Jato: TRF nega soltura de empresário ligado a esquema em merenda escolar

Concordando com parecer e sustentação oral do Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve, por unanimidade, a prisão preventiva do empresário Marco Antônio de Luca. A força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro o denunciou por corrupção passiva e participação em organização criminosa a partir das investigações relativas à Operação Ratatouille, deflagrada em junho. De Luca é ou foi sócio de empresas como a Masan Serviços Especializados, que fornecia merenda escolar e alimentação a detentos em troca de vantagens indevidas ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral.

O Tribunal concordou com o MPF na 2a Região (RJ/ES) que não houve mudança nos fundamentos da prisão preventiva, como a necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração do crime e da gravidade das condutas da organização criminosa de que o réu participava. Em função de sua posição na organização e sua condição pessoal, o MPF refutou ainda a hipótese de substituir a prisão preventiva por medida cautelar alternativa, como a prisão domiciliar.

Empresário Marco de Luca teve pedido de soltura negado

O Núcleo Criminal de Combate à Corrupção citou que foram descobertas 27 operações financeiras suspeitas ou em espécie, somando mais de R$ 9,9 milhões entre 2006 e 2015 – cerca de R$ 3,5 milhões foram movimentados por meio da Masan, da qual De Luca foi sócio majoritário (82% das cotas) até setembro de 2015. Empresas ligadas ao réu também foram beneficiadas com contratos relacionados aos Jogos Olímpicos.

“A soltura de Marco Antônio de Luca representa perigo concreto à sociedade, principalmente se considerado o longo período e seu envolvimento como corruptor e integrante do grupo liderado pelo ex-governador, que indicam a reiteração das condutas criminosas,como na lavagem de capitais”, destacaram os procuradores regionais Mônica de Ré, Silvana Batini,Carlos Aguiar, Andréa Bayão e Neide Cardoso emparecer ao TRF2. “Sua liberdade põe em risco toda a cadeia de relações espúrias que sustentou a hegemonia do grupo de empresas de sua família, principalmente no ramo do fornecimento de alimentos para o Estado do Rio de Janeiro.”