Familiares de menina morta e secretário de Educação do Rio criticam ação da PM

A família da menina Vanessa Vitória dos Santos, de 10 anos, morta nesta terça-feira (4) com um tiro na cabeça na porta de casa, na localidade da Boca do Mato, no Lins de Vasconcelos, acusa a Polícia Militar (PM) de ter entrado na comunidade e ter colocado a criança na linha de tiro. O secretário municipal de Educação, César Benjamin também criticou a atuação da PM. Vanessa morreu durante troca de tiros entre policiais militares e criminosos durante uma operação de rotina.

A madrinha de Vanessa, Regineide Gomes da Silva, que mora em frente à casa da vítima contou como tudo aconteceu: “'Moço da licença', eu falei para um PM que estava na porta da casa. 'Eu vou pegar a minha afilhada que está em casa sozinha'. O PM disse que iria entrar, mas eu falei: 'mas eu vou tirar ela de dentro de casa!' Aí do nada, veio muito tiro, muito tiro. Ai eu pulei no valão que fica nos fundos da casa para não ser atingida também”.

Quando terminou o tiroteio, Regineide viu que Vanessa estava ferida com um tiro na cabeça, mas ainda estava viva. “Os policiais vieram e levaram a menina para o hospital, mas ela já chegou sem vida”.

Vanessa, de 10 anos, levou um tiro na cabeça

O secretário municipal de Educação, Cesar Benjamin, também criticou a atuação da polícia. "O modo de atuação da PM está errado. Isso precisa mudar. Nós estamos acionando o Ministério Público para que ele acompanhe junto conosco essa situação e avalie a possibilidade de ações criminais diante dessas ações criminosas da polícia”.

O secretário esteve reunido nesta quarta-feira pela manhã com professores da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, na Escola Municipal José Eduardo de Macedo Soares, no Lins de Vasconcelos, onde Vanessa estudava.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 1.736 alunos de duas creches, um Espaço de Desenvolvimento Infantil e escolas da região, no Complexo do Lins, estão sem aula nesta quarta-feira.

No início da tarde, um grupo de 50 moradores da região, vestidos de branco e com cartazes pedindo paz, fizeram um ato de protesto pela Rua Dias da Cruz, que liga os bairro do Méier ao Lins de Vasconcelos, contra a violência policial.

Assistência

O governador Luiz Fernando Pezão determinou à Secretaria de Estado de Direitos Humanos que preste toda a assistência à família de Vanessa. Neste momento, representantes da secretaria estão reunidos com a família no Instituto Médico Legal (IML).

“Sabemos que é pouco diante dessa devastadora tragédia, mas faremos o possível para abrandar essa dor, que também é nossa. Estamos fazendo tudo a nosso alcance, junto com o governo federal, para solucionar a crise do Rio”, disse Pezão. O governador também determinou providências à Secretaria de Segurança para elucidar as circunstâncias da morte da menina.

O secretário estadual de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, Átila Nunes, recebe os parentes de Vanessa nesta quarta-feira às 16h. O encontro será na sede da secretaria, que já garantiu assistência jurídica, psicológica e social à família.

Aluna é baleada dentro de colégio, em Belford Roxo

Nesta quarta-feira (5), uma aluna de 14 anos foi baleada dentro do Colégio Estadual Ricarda Leon, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O episódio aconteceu no bairro São José, pela manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a adolescente para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

A estudante foi baleada nas costas e a bala perfurou o pulmão. A jovem passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável.

A Polícia Civil informou que a adolescente foi baleada durante um tiroteio na Avenida Automóvel Clube, nas proximidades da favela da Caixa D'Água.

Na terça-feira (4) a menina Vanessa Santos, de 10 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante um tiroteio na favela Camarista Méier, no complexo do Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio.

Com Agência Brasil