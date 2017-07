Aluna é baleada dentro de colégio, em Belford Roxo

Nesta quarta-feira (5), uma aluna de 14 anos foi baleada dentro do Colégio Estadual Ricarda Leon, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O episódio aconteceu no bairro São José, pela manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a adolescente para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

A estudante foi baleada nas costas e a bala perfurou o pulmão. A jovem passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável.

A Polícia Civil informou que a adolescente foi baleada durante um tiroteio na Avenida Automóvel Clube, nas proximidades da favela da Caixa D'Água.

Na terça-feira (4) a menina Vanessa Santos, de 10 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante um tiroteio na favela Camarista Méier, no complexo do Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio.

