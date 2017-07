Criança de 11 anos é morta em tiroteio no Lins de Vasconcelos

Um tiroteio no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, deixou uma criança morta e um policial ferido, nesta terça-feira (4). Vanessa Santos, de 11 anos, morreu após após ser baleada na cabeça. A menina foi levada em uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas já chegou morta ao local.

Vanessa havia acabado de chegar da escola quando foi atingida

Vanessa vivia com a família na comunidade Camarista Méier, onde há uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e tinha acabado de chegar da escola quando foi atingida pelo tiro.

O policial ferido, o subcomandante da UPP, tenente Márcio Luz, foi atingido no ombro e levado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, mas não sofre risco de morte. A Polícia Militar informou que o policiamento na comunidade foi reforçado por outras UPPs e pelo Batalhão de Choque.

