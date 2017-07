Unisuam recebe exposição itinerante “Nunca me Calarei"

Depois de passar por diversos estados brasileiros, a exposição itinerante “Nunca me Calarei", do artista e curador Marcio Freitas, que exibe uma série fotográfica de rostos de mulheres, de todas as partes do Brasil, que sofreram alguma forma de assédio, tentativa ou abuso sexual, chega ao Centro Cultural da Unisuam, em Bonsucesso, para ficar em exibição até o dia 28 de julho.

Os vinte painéis da exposição, com 2x2 metros, exibem olhares e expressões de mulheres que se emocionaram, diante das lentes, ao relembrarem situações dolorosas vividas no passado, após tamparem suas bocas com as mãos pintadas de batom vermelho.

A exposição “Nunca me Calarei" ganhou destaque na imprensa nacional e internacional, por motivar as mulheres a não se calarem diante de qualquer forma de violência, e foi exibida em importantes centros culturais, casas legislativas, pontos turísticos e estações do metrô, do Rio Janeiro e São Paulo, atraindo a atenção e levando à reflexão milhões de brasileiros.