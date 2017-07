Polícia prende grupo que fraudava benefícios do INSS e do Bolsa Família

Policiais da delegacia de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, prenderam em flagrante Willian Oliveira da Silva e João Gregório Silva dos Reis pelos crimes de organização criminosa e furto. Os dois são apontados como integrantes de quadrilha especializada na prática de saques fraudulentos de benefícios e aposentadoria do INSS e do Bolsa Família, de correntistas da Caixa Econômica Federal. O prejuízo com as fraudes, de acordo com a polícia, ultrapassa os R$ 500 mil.

De acordo com a delegada Patricia Uana, os policiais apreenderam objetos relacionados à prática de cartões clonados, extratos bancários dos cartões fraudados, máquinas de cartões, componentes de fabricação de cartões, valores em espécie e planta com informações técnicas sobre como fraudar máquinas.

William Oliveira foi flagrado pelos agentes no momento em que realizava saques em uma agência bancária no município de Maricá, na região metropolitana do Rio. João Gregório, técnico de manutenção, foi identificado durante as investigações como o responsável por instalar as máquinas fraudadas, conhecidas como chupa-cabra, que tem a finalidade de clonar os dados dos correntistas.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha atua em municípios nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. As investigações seguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e traçar o destino dos valores subtraídos.