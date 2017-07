Ministro da Saúde anuncia o repasse de R$ 120 milhões para o Rio

O prefeito Marcelo Crivella e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, participaram nesta segunda-feira (3), no Centro Administrativo São Sebastião, da cerimônia de assinatura de portarias que garantem o repasse de cerca de R$ 120 milhões por ano para a rede Atenção Básica, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde. O governo federal também fez a entrega de duas pick ups para a Vigilância Sanitária usar no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Crivella ressaltou que os recursos vêm em boa hora. Ele lembrou que, com a municipalização dos hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer, houve um aumento de 40% no número de consultas, exames e cirurgias. O prefeito afirmou que, assim como o ministro da Saúde, tem feito um esforço para economizar.

"Eu e o Doria (prefeito de São Paulo) combinamos de comprar remédios juntos. Nós vamos economizar, a exemplo do ministro. Hoje, todos estamos felizes com essas notícias animadoras, com a chegada desses recursos", disse Crivella, que fez questão de agradecer à bancada de deputados federais que tem lutado pela liberação de verbas para o Rio.

Marcelo Crivella discursa ao lado do ministro Ricardo Barros e do deputado federal Simão Sessim

Ricardo Barros explicou que os recursos vão permitir a contratação de mais 3.600 agentes comunitários e a implantação de 600 novas equipes na Atenção Básica.

"Vamos aumentar em R$ 10 milhões por mês a verba destinada ao Rio. Além disso, estamos reestruturando os hospitais federais aqui do estado. Esse é o resultado de uma gestão eficiente e com transparência. Em um ano conseguimos uma economia de R$ 3,2 bilhões".

A verba do Ministério da Saúde também servirá para custear 43 núcleos de Atenção à Saúde da Família e quatro equipes de Consultório de Rua.