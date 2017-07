Lava Jato: PF prende Jacob Barata Filho e cúpula do transporte rodoviário no Rio

Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, tendo como alvo a cúpula do transporte rodoviário do estado. Na noite de domingo (2), agentes anteciparam a ação e prenderam Jacob Barata Filho, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Barata é um dos maiores empresários do ramo de ônibus do Rio, e ia embarcar para Lisboa, em Portugal. Ele foi detido na área de embarque.

Agentes cumprem nesta segunda-feira oito mandados de prisão, dos nove que foram expedidos. As investigações rastrearam R$ 260 milhões em propina pagos pelos suspeitos a políticos do estado. Agentes também fazem buscas nas cidades de São Gonçalo e Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, e nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Polícia Federal prendeu Jacob Barata Filho no Aeroporto Tom Jobim

Rogério Onofre, ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio (Detro), foi preso em Florianópolis. Agentes da PF também cumprem mandados de busca e apreensão na capital de Santa Catarina e no Leblon, na Zona Sul do Rio, em imóveis ligados a Onofre.

As investigações apontam que por Onofre teriam passado pelo menos R$ 40 milhões em propina. Ele é advogado, ex-prefeito de Paraíba do Sul e foi indicado em 2007 pelo então governador Sérgio Cabral, também preso na Lava Jato, para a presidência do Detro, órgão que fiscaliza o transporte intermunicipal no Rio.

Os agentes também prenderam Lélis Marcos Teixeira, presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), na Lagoa, Zona Sul do Rio. Outro mandado foi cumprido contra José Carlos Lavoura, integrante do conselho da Fetranspor. Contudo, os investigadores receberam a informação de que ele está em Portugal.

Marcelo Traça Gonçalves, presidente do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro, também é alvo dos agentes. A operação desta segunda-feira foi baseada nas delações premiadas do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado Jonas Lopes e do doleiro Álvaro Novis.