Garotinho diz que investigação no setor de transporte vai chegar "ao grupo de Eduardo Paes"

O ex-governador do Rio Anthony Garotinho comentou em seu blog, nesta segunda-feira (3), sobre a operação que prendeu a cúpula do setor de transporte do Rio, entre eles o empresário Jacob Barata Filho. "Vocês lembram que eu avisei que estava para acontecer uma grande operação no Rio de Janeiro (...). A operação de hoje é fruto das delações do ex-presidente do TCE e do doleiro Álvaro Novis. (...) Em breve a PF e o MPF irão em cima de algumas dezenas de deputados estaduais, que recebem da "caixinha" da Fetranspor, e que segundo a delação do ex-presidente do TCE, é o presidente da ALERJ, Jorge Picciani quem comanda o esquema de distribuição da propina aos parlamentares."

Garotinho prossegue: "Aliás, há muito tempo, como mostrarei mais tarde, venho denunciando a máfia dos ônibus no Rio de Janeiro. A investigação que deu origem à operação de hoje mira o esquema intermunicipal, mas certamente vai chegar à cidade do Rio de Janeiro e ao grupo de Eduardo Paes."

Garotinho diz que investigação no setor de transporte vai chegar "ao grupo de Paes"

