O Sistema Firjan, o Sebrae e a Prefeitura de Nova Iguaçu promovem, na próxima terça-feira, 4 de julho, das 9h às 14h, uma 'Sessão de Negócios' para empresários da região.

O encontro gratuito contará com as empresas Granfino, líder em refino e venda de fubá e farinha de mandioca no estado do Rio de Janeiro, e atuante nas áreas de industrialização, beneficiamento, embalagem e distribuição de gêneros alimentícios em geral, além da extração e comércio de óleos vegetais e a fabricação de alimentos para animais, ArtSul, tubos e concretos, Agena, produtos químicos, e Condor, tecnologias não-letais, como âncoras.

A proposta é aproximar as empresas, além de criar oportunidade de networking, ampliar rede de contatos, conhecer potenciais clientes e fornecedores e formar novas parcerias. Através de um circuito dinâmico (mesa redonda), as âncoras atenderão micro, pequenas e médias empresas. O evento será realizado no Hotel Mercure e as inscrições estão abertas.

As demandas das empresas âncoras reúnem diversos itens de produtos e serviços, como por exemplo: material de manutenção, material de embalagem, refeições, material de higiene, limpeza e cozinha, produto químico, material de produção, serviços de limpeza e manutenção predial, obras, refrigeração e transportes, uniformes, material e serviço de escritório e de informática, produtos alimentícios e material médico.

Serviço: Sessão de Negócios

Data: 4 de julho, 3ª feira, das 9h às 14h

Local: Hotel Mercure - Avenida Dr. Mario Guimarães, 520 - Centro de Nova Iguaçu

Entrada gratuita

Inscrições: http://eventodenegocio.com.br/

Mais informações: 0800 0231 231