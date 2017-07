Crivella vai a Paris em busca de investimentos

O prefeito Marcelo Crivella viaja para Paris nesta segunda-feira (3) para compromissos oficiais até sexta-feira. As agendas buscam parcerias nas áreas de turismo, sustentabilidade, comércio bilateral e “smart cities” (cidades inteligentes).

Um dos encontros previstos será com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o vice-prefeito, Patrick Klugman, e o vice de Turismo, Jean-François Martins. Na pauta, a cooperação bilateral e a atuação na rede C40 Cities Climate Leadership Group, presidida pela prefeita de Paris, assim como a adesão de Crivella à iniciativa “Champion Mayors for Inclusive Growth”, da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

A OCDE lançou a iniciativa “Champion Mayors for Inclusive Growth” em março de 2016, com o apoio da Fundação Ford e uma série de parceiros institucionais. Seu objetivo é elevar as vozes dos líderes locais no debate global sobre desigualdades e facilitar o intercâmbio de experiências e boas práticas.

Através do programa Cidades Inclusivas, o C40 – organização da qual a Cidade do Rio de Janeiro é integrante desde 2007 --- procura debater as mudanças climáticas e identificar oportunidades de combate à desigualdade.

Outro compromisso será a assinatura de uma carta de intenção entre a prefeitura e o MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) para o projeto de urbanização da comunidade Pereira da Silva, em Laranjeiras. Serão apresentados ainda projetos de investimentos no Rio por meio de PPPs e concessões públicas.

Além disso, está prevista a assinatura de um acordo em turismo, inovação e audiovisual com a Prefeitura de Paris. A meta é desenvolver o turismo e promover negócios. O protocolo é um desdobramento do Acordo de Coprodução Cinematográfica e Audiovisual, assinado entre os governos francês e brasileiro e ratificado em 8 de maio de 2017.

O prefeito também se reunirá com representantes da Câmara de Comércio Internacional e da Federação das Câmaras de Comércio para tratar da World Chambers Congress 2019, evento que ocorrerá no Rio de Janeiro. Em outro encontro, com a Câmara de Comércio Brasil-França, o prefeito buscará investimentos por meio de PPPs. Já está confirmada a participação de 20 empresas francesas.

Crivella receberá uma carta de intenção da JC Decaux para investimentos no projeto Porto 21, em encontro com o CEO da empresa, Jean Charles Decaux, e a com a diretora-geral no Brasil, Ana Célia Biondi Rodrigues. Para que o Rio de Janeiro se desenvolva ainda mais como uma cidade inteligente, a Prefeitura trabalha para atrair investimentos em Tecnologia e Inovação, um mercado que trará novos produtos e serviços por meio do setor produtivo, o que vai melhorar a qualidade do emprego e de vida dos cariocas.

A partir desse trabalho, está sendo desenvolvido o projeto de erguer na região portuária um novo polo de Inovação Tecnológica e Indústria Criativa, ancorado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. A ideia é ocupar e adensar uma área de 1,74 milhão de metros quadrados no entorno do Boulevard Olímpico, preparada para receber investimentos de todo o mundo.

O presidente do Iplan Rio, Fabio Pimentel, representará a Prefeitura na Conferência Nice Innovative City, evento que reunirá autoridades públicas, empresários e membros da academia para intercâmbio de ideias, programas e iniciativas na área de smart cities. No ano que vem, o Innovative City terá o Rio de Janeiro como Cidade homenageada.