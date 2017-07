Crivella fecha acordo com Rede D´Or para zerar fila da catarata

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou nesta segunda-feira (3), no Hospital Quinta D´Or, um acordo com a Rede D´Or para oferecer 500 cirurgias de catarata para pacientes do SUS que aguardam na fila do Sisreg – o Sistema de Regulação do município. Atualmente, cerca de 8.800 pessoas esperam por consultas, exames e cirurgias oftalmológicos. Os procedimentos não terão custos para a Prefeitura. Crivella comemorou a parceria.

"São 500 pessoas que estavam, talvez, há mais de dois anos aguardando uma cirurgia, mas que até hoje não puderam fazê-la. Essa doação da Rede D´Or é um gesto nobre, espero que outros hospitais nos ajudem. Não temos a pretensão de acabar com a fila. Podemos até zerar, mas outras pessoas vão se cadastrar", explicou o prefeito.

A subsecretária Geral Executiva de Saúde, Ana Beatriz Busch, informou que hoje cerca de 1.600 pacientes já estão com os exames pré-operatórios prontos, esperando apenas serem chamados pelos hospitais municipais para fazer a cirurgia. Ela enfatizou que, desde o início da gestão Crivella, a Prefeitura tem trabalhado para aumentar a oferta de serviços em oftalmologia, uma das especialidades médicas com maior procura.

O presidente da RedeD´Or, Jorge Moll, mostra uma das salas do Centrode Oftalmologia ao prefeito

"Fizemos investimentos na contratação de médicos e aumentamos a parceria com os hospitais universitários e privados. Essas cirurgias oferecidas pela Rede D´Or trarão um impacto satisfatório e vão reduzir bastante o tempo de espera na fila da catarata."

O atendimento aos pacientes será feito no Centro de Oftalmologia do próprio Quinta D´Or. O presidente da Rede D´Or, Jorge Moll, disse que se sentia feliz em poder colaborar para melhorar a situação da saúde pública da cidade. "É com muita satisfação que estamos dando essa contribuição à população do Rio."

Este é o segundo acordo que a Prefeitura faz com uma empresa do setor de saúde. No início de junho, a Unimed-Rio se comprometeu a pagar dívidas que tem com o município por meio de cirurgias de catarata.