Com Picciani licenciado, Wagner Montes assume presidência da Alerj

Com a saída do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (PMDB), que pediu uma licença médica de dois meses para tratar de um câncer na bexiga, o deputado Wagner Montes (PRB) vai assumir o comando da casa até o dia 30 de agosto. O pedido foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (3).

O apresentador Wagner Montes é o 1º vice-presidente da Casa, e só não havia assumido o comando da Casa anteriormente nas ausências de Picciani pois estava licenciado. No seu lugar, assumiu o 2º vice-presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT).

Com as ausências frequentes do peemedebista nos últimos dias, o Psol já havia entrado com uma representação para saber quem estava de fato na presidência da Casa.

Picciani fica licenciado até o fim de agosto

Picciani pediu licença do cargo logo após a Alerj aprovar o projeto que estabelece teto de gastos para o estado do Rio a partir de 2018, votado na semana passada. O projeto é considerado o último passo para que o Rio possa ser incluído no plano federal de recuperação fiscal dos estados.

De acordo com nota da subdiretoria de Comunicação Social da Casa publicada em abril, o tumor do parlamentar é no mesmo órgão onde ele teve um câncer no fim de 2010, do qual estava curado. A nota afirmava ainda que o tumor, de cerca de 15 milímetros, foi identificado pelos médicos do parlamentar.

Picciani está a frente da presidência da Assembleia desde fevereiro de 2015. Antes disso, ocupou o mesmo cargo em quatro mandatos consecutivos entre 2003 e 2010.