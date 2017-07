Apenas um médico para 50 pacientes com câncer de mama no Andaraí

As 50 pacientes com câncer de mama do Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio, terão que esperar mais ainda para remoção do tumor. A unidade fluminense perdeu um mastologista recentemente e vai perder mais dois profissionais em breve, resultando em apenas um médico especializado para cuidar de todas do setor. Sem renovação de contratos profissionais, segundo norma do Ministério da Saúde, a vida dessas mulheres corre sério risco.

A constatação foi da Comissão Externa da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (3), em inspeção junto do Cremerj e Coren. Participaram da visita os deputados membros Jandira Feghali (PCdoB), Chico D’Angelo (PT), Celso Pansera (PMDB) e Rosangela Gomes (PRB). O colegiado foi criado na última semana para fiscalizar as unidades hospitalares federais e já vistoriou as unidades Cardoso Fontes e Bonsucesso.

De acordo com a comissão, o Hospital do Andaraí apresenta problemas similares a de outras unidades federais. A principal, sobre a falta de profissionais, impacta todos os setores. Uma enfermaria inteira do setor de cardiologia está fechada por falta de profissionais. De acordo com a comissão, a cada 100 contratos encerrados, apenas 5 profissionais são repostos. Também faltam insumos básicos na maior parte dos andares e há problemas na fiação da Emergência, que chegou a ser interditada no fim de maio.