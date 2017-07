Sindicato de motoristas e cobradores de ônibus realiza amanhã assembleia geral

A direção do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Riode Janeiro (Sintraturb) realiza nesta segunda-feira (3), às 10h e às 16h, na sede do sindicato,da entidade, na Rua Camerino, 66 no Centro da Cidade, assembleia geral da categoria.

Na pauta, a falta de interesse e sensibilidade por parte dos empresários de em não querer negociar o reajuste salarial da categoria, a insegurança jurídica na negociação coletiva por força da decisão do STF e a aprovação pelo Congresso na questão da justa causa, que dá o direito ao empresário de demitir sumariamente o profissional quando ele atingir 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com Sebastião José, presidente do sindicato, esses são hoje os principais problemas que assustam os milhares de trabalhadores do setor. Já o fato de a prefeitura conceder ou não o reajuste de tarifa não pode ser motivo para que os empresários se neguem a abrir as negociações. Para ele, a categoria está unida para cobrar melhores condições de trabalho.

"Estamos completando 30 dias que venceu a convenção coletiva e até agora não temos uma proposta concreta por parte dos empresários. Em todos esses anos como sindicalista, nunca havia visto maior desrespeito com os profissionais que fazem a cidade se movimentar transportando diariamente milhares de pessoas. Se as tarifas não são reajustada, isso é um problema que tem que ser resolvido entre a prefeitura e as empresas. Nós, rodoviários, não temos nada com isso", afirmou.

Sebastião lembrou ainda que já encaminhou ao prefeito Crivella, um aditivo onde pede que seja criado um decreto proibindo a terceirização no setor. O mesmo pedido foi direcionado para os representantes dos consórcios e para a Rio Ônibus. Ele afirmou ainda que o sentimento da categoria é pela paralisação, mas que tudo tem que ser feito dentro da lei para que a população não seja prejudicada.