Rocinha ganha sede de projeto ambiental

O Programa De Olho no Lixo ganhará uma sede e a comunidade da Rocinha, um local voltado para o meio ambiente em uma área que abrigou, durante anos, um grande lixão. Esta é mais uma iniciativa da Secretaria de Estado do Ambiente que vem mobilizando e conscientizando os moradores sobre a importância de preservar o meio ambiente e dar destino certo ao lixo da região.

O Espaço De Olho no Lixo vai ser inaugurado nesta terça-feira (04/07), próximo à Quadra da Roupa Suja, e abrigará uma cooperativa de Reciclagem, a "Recicla Rocinha", o projeto "Eco Moda" e a escola de possibilidades sonoras - "Funk Verde".A Cooperativa Rocinha Recicla é formada pelos agentes socioambientais do programa De Olho no Lixo, todos moradores comunidade. A Rocinha Recicla vai realizar o serviço de coleta e destinação adequada à parte dos resíduos recicláveis gerados pela comunidade. Além disso, criará oportunidade de geração de trabalho e renda aos cooperados.

A cooperativa vai funcionar em um esquema de autogestão. Os cooperados irão planejar e executar Coleta Seletiva na comunidade. Eles vão sensibilizar os moradores, para que façam a separação dos resíduos em suas casas e, só depois disso, passarão de porta em porta coletando regularmente apenas o que for reciclável.

O material é levado para um galpão na sede da cooperativa, passando por uma triagem. Depois, será prensado e armazenado no local até o momento da venda. Todo o trabalho será acompanhado por assessores técnicos.O material que chegará à cooperativa também vai ser reaproveitado durante as oficinas de arte-educação – Eco Moda e Funk Verde – atividades complementares do programa De Olho no Lixo. Instrumentos musicais, roupas e acessórios são criados a partir deste material entregue por moradores e comerciantes.

As sedes dos dois projetos também serão inauguradas na mesma data.No Espaço De Olho no Lixo, a Rocinha também ganhará uma obra de um dos pioneiros do grafite carioca, que deu forma e vida às ações realizadas pelo programa De Olho no Lixo na comunidade.Trinta e seis metros de telhas de alumínio receberam a arte do grafiteiro Carlos Esquivel, o ACME.

Nascido e criado na comunidade do Pavão-Pavãozinho, sede do museu e do centro cultural fundados por ele, ACME é autodidata e desenvolveu sua identidade artística a partir do olhar da favela para o mundo.A obra retrata o programa, mostrando o trabalho dos agentes socioambientais que coletam resíduos e as oficinas de capacitação que reaproveitam o material, como o Eco Moda, voltado para a confecção de roupas e acessórios e o Funk Verde, de formação musical.

O programa De Olho no Lixo age de forma integrada em ações para a redução do descarte irregular de resíduos sólidos e seus impactos, com o objetivo de sensibilizar a consciência ambiental nos moradores das áreas onde atua.

Somente na Rocinha, foram retiradas 624 toneladas de lixo das regiões conhecidas como Roupa Suja e Lajão no período de maio de 2016 a maio de 2017.O programa De Olho no Lixo tem como objetivo deixar um legado de iniciativas sustentáveis, com utilização de tecnologias sociais implantadas em unidades escolares e nas comunidades, por meio das redes de serviços existentes.

O programa De Olho no Lixo Rocinha é fruto de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Viva Rio Socioambiental, com recursos da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj).