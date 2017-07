Mãe é presa por agredir a filha de um ano e oito meses

Policiais da 167ª DP (Parati), prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (30), Cibele Soares de Lima, 26, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, tendo como vítima sua filha de um ano e oito meses de idade, Valentina Hadassa Soares de Lima Marinho.

Segundo informações, o fato foi noticiado pelo Conselho Tutelar de Parati, logo após a criança dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Paraty, no dia 29 de Junho de 2017, por volta de 21hs, apresentando diagnósticos de maus tratos.

Segundo informações, Cibele, durante entrevista com os agentes da Unidade, apresentou diversas versões sobre o motivo da internação.

Os policiais, desconfiados da versão narrada pela mãe da vítima, começaram a realizar as investigações que entraram pela madrugada.

A criança foi transferida para o Hospital da Japuíba (Angra dos Reis) por volta de 01h, e lá foi confirmado o quadro de maus tratos e uma lesão na cabeça provocada por ação contundente. Nesse momento, a mãe já não mais estava no Hospital.

Na manhã da última sexta-feira (30/06), o relatório médico apontou que a criança estava com morte encefálica. Após isso, os Policiais iniciaram as buscas pelo paradeiro da mãe e descobriram que ela estava na Rodoviária Novo Rio tentando fugir.

Foi realizado contato com a equipe da 17ª DP (São Cristóvão) que conseguiu capturar a autora na rodoviária e a custodiaram até chegada dos agentes da delegacia de Paraty. Ela foi conduzida de volta para o município de Paraty onde foi autuada em flagrante. A menor encontra-se internada no Hospital de Jabuíba com o quadro de Morte Encefálica.