Campanha recebe denúncias sobre soltura de balões

A campanha Disque Balão, do Disque-Denúncia, tem ajudado a polícia na apreensão de balões. A ação do programa Linha Verde, que conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, atua na prevenção à prática de confecção, comercialização, soltura e realização de festivais de balões.

Os municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Nova Iguaçu são os locais onde há um maior número de denúncias cadastradas.

O Disque Balão foi criado com o objetivo de estimular a população a denunciar locais de comercialização de balões, prevenir e reprimir a ação de baloeiros e a realização de festivais.

A campanha é principalmente para sensibilizar a população para os riscos que os balões geram para a conservação e preservação dos recursos ambientais e para a segurança humana.

Os balões são perigosos e podem causar acidentes graves. Ele pode cair aceso em florestas e residências, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaça ao meio ambiente e até colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco.

A prática de soltar balões é crime (artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98). A pena para quem for pego confeccionando, comercializando ou soltando balões que possam provocar incêndios é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente.