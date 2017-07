Adiado Encontro das Escolas pela Paz

A Secretaria Municipal de Educação informa que diante do alerta do Centro de Operações da Prefeitura de chuvas fortes para este domingo (2/7), fica cancelado o Encontro das Escolas pela Paz, previsto para acontecer das 8h às 13h, no Aterro do Flamengo.

Parte da campanha pela paz em desenvolvimento nas 1.537 escolas da rede municipal, o ato reuniria milhares de estudantes e professores. Nova data para a mobilização será anunciada em momento oportuno.

De acordo com o secretário de Educação, César Benjamin, embora dolorosa, a decisão, que contou com apoio do prefeito Marcelo Crivella, tem por objetivo preservar dezenas de milhares de pessoas, entre as quais muitas crianças, que não teriam onde se abrigar.

"Sob a chuva, a dispersão das pessoas, pelos ônibus, se tornaria confusa, provocando mal-estar e acidentes. A proposta de realizar o Encontro está mantida. Marcaremos uma nova data".