Paciente com câncer espera solução há 15 dias na Emergência de hospital federal

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para fiscalizar os hospitais federais do Rio de Janeiro, fez a primeira inspeção oficial neste sábado (1º), no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. O grupo é coordenado pela deputada Jandira Feghali (PCdoB e estiveram presentes os membros Chico D'Angelo (PT), Celso Pansera (PMDB) e Hugo Leal (PSB).

A pior situação encontrada foi na emergência da unidade. Diversas macas pelo corredor e pacientes com diversos tipos de infecção em contato um com o outro. Uma mulher com câncer de mama avançado aguardava encaminhamento no lugar há 15 dias. No setor de sutura, o corpo de um paciente com morte cerebral estava no local há horas.

Em outros andares da unidade também foi constatada grande falta de profissionais médicos e de enfermagem em diversos setores, além de falta de insumos básicos como álcool em gel. No setor de clínica cirúrgica, havia apenas dois enfermeiros para 69 pacientes.

Segundo levantamento do gabinete de Jandira junto ao orçamento da União, o Hospital Cardoso Fontes recebeu menos de 30% do orçamento liberado pelo governo federal neste primeiro semestre (até 13 de junho).