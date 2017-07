Crivella anuncia nova unidade da Nave do Conhecimento na Zona Portuária

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou neste sábado (1º) da formatura dos 150 alunos do curso de "Introdução ao Desenvolvimento de Games", realizado nas Naves do Conhecimento administradas pela Prefeitura. O módulo concluído é o primeiro passo para a formação de profissionais nas áreas de programação, design, áudio e desenvolvimento de projetos digitais. Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), a iniciativa tem como propósito estimular as novas gerações a conhecer e se aprofundar neste mercado.

Crivella anunciou a implantação de uma unidade da Nave do Conhecimento na Zona Portuária da cidade para atender os jovens das comunidades do Centro.

"Precisamos estimular a criatividade e talento extraordinários dos nossos meninos e meninas para que eles não caiam na armadilha da violência e do tráfico. Por isso temos que aumentar o número Naves do Conhecimento e espalhá-las por todo o Rio, sobretudo perto das comunidades", disse o prefeito.

A secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho, contou que reestruturou os equipamentos e reformulou a grade pedagógica para atender a indústria crescente de programação de games.

"Estamos atentos às profissões do futuro. Precisávamos trabalhar com este mercado que vem crescendo no mundo todo. A indústria de games já movimenta mais do que o cinema e a música. E, com certeza, quem souber programar e criar jogos terá uma profissão de qualidade", afirmou.

Desde janeiro, o foco social das naves está voltado à ampliação da conectividade digital; democratização do acesso ao mundo digital; produção e prestação de serviços comunitários; qualificação de jovens e adultos em Tecnologia da Informação; ao apoio ao empreendedorismo; e às startups nos setores de Economia Criativa e de Inovação Tecnológica.