1º Seminário de Kickboxing do Centro Desportivo da Polícia Civil promove saúde e integração

Serviço de Esportes da Coordenadoria de Projetos Sociais e Institucionais da Polícia Civil realizou neste sábado (1) o 1º Seminário de Kickboxing do Centro Desportivo da Polícia Civil.

Com anuência da Assessoria Especial de Relações Institucionais, o Seminário ministrado pelo Inspetor de Polícia Civil Adler Lós contou com a presença de Policiais Civis, familiares, atletas de kickboxing amadores e profissionais, além de personalidades do mundo das lutas.

O objetivo do evento é realizar a integração dos policiais com atletas do meio esportivo e a promoção do kickboxing como atividade do centro desportivo, além de um veículo de saúde e socialização, além do intercâmbio técnico com atletas competidores para estimular os policiais a competirem pela instituição.

O Centro Desportivo Policial foi criado como o braço de esportes da Assessoria Especial de Relações Institucionais da PCERJ, órgão ligado a Chefia de Polícia e responsável, dentre muitas coisas, pela promoção da imagem da polícia junto a sociedade e pela valorização dos talentos internos assim como de todos os policiais civis através de ações no esporte, cultura e educação.

"É fundamental difundir o kickboxing não apenas como uma luta, mas também como condutor de saúde emocional e bem-estar. Muitos profissionais se ausentam, tiram licença ou acabam se aposentando precocemente por estresse e isso pode ser evitado com a prática do kickboxing, ou, é claro, de outro esporte", afirmou o Mestre Adler Lós, coordenador do Serviço de Esportes da Coordenadoria de Projetos Sociais e Institucionais da PCERJ.

Éric Lobão, Luva de Prata de Savate, descreveu a origem desta arte marcial: "Surgiu como luta de rua na França e era discriminada como a nossa capoeira. Não era permitido dar socos, apenas chutes e pontapés. Quem praticava eram os marinheiros, com suas botinas chamadas 'savate', daí vem o nome".

