Novo tiroteio assusta moradores do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana

O medo está virando rotina para os moradores dos morros do Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira (30), os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram atacados enquanto realizavam a troca de serviço na localidade conhecida como 5ª Estação.

De acordo com a polícia, houve troca de tiros. Não houve registro de presos ou feridos. Apesar do medo, a situação no local encontra-se normalizada. Vale lembrar, que a região vem sendo vítima da violência. Praticamente todos os dias os moradores da região estão convivendo com o medo devido intensas trocas de tiros entre bandidos e policiais.

Na última quarta-feira (28), uma ação da polícia resultou em uma intensa troca de tiros que deixou dois mortos, entre eles um porteiro que estava indo almoçar e acabou atingido por uma granada, lançada pelos traficantes.