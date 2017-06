Mãe e filha são mortas em tiroteio no Morro da Mangueira

Duas moradoras da comunidade do Morro da Mangueira, mãe e filha, de 76 e 42 anos, morreram baleadas durante um tiroteio entre traficantes de drogas e policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região nesta sexta-feira (30) pela manhã. Marlene Maria da Conceição e a filha, Ana Cristina Conceição, estavam indo para o trabalho e desciam a localidade conhecida como Buraco Quente quando foram baleadas. As vítimas ainda foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiram aos ferimentos.

ônibus foi incendiado no Viaduto da Mangueira

De acordo com o comando da UPP Mangueira, policiais estavam em patrulhamento na manhã de hoje quando foram atacados por criminosos no Buraco Quente. Houve confronto e um grupo interditou as vias de acesso à comunidade.

Protesto

Em protesto contra a morte das duas moradoras, manifestantes atearem fogo a um ônibus. O tráfego de veículos está fechado no Viaduto da Mangueira e também na Rua Visconde de Niterói, em frente ao morro da Mangueira, zona norte do Rio. A Avenida Radial Oeste que liga o centro à zona norte já foi liberada ao tráfego nos dois sentidos em frente ao morro da Mangueira. A Rua Visconde de Niterói, no pé do morro, está fechada por manifestantes nos dois sentidos.

O Batalhão de Polícia de Choque e outras Unidades de Polícia Pacificadora da região reforçam o policiamento. Há informações sobre um homem ferido que foi socorrido por moradores e levado em um caminhão de gás para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Com Agência Brasil