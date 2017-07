Imagens mostram privilégios para Sérgio Cabral dentro da prisão

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral foi beneficiado com regalias durante o tempo em que esteve preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. As imagens foram mostradas nesta sexta-feira (30) pelo RJTV, da TV Globo. No dia 28 de maio Cabral foi transferido para o presídio de Benfica.

Entre os benefícios proporcionados por funcionários de Bangu ao ex-governador estava a liberdade para circular livremente pelos corredores do presídio, poder receber visitas em qualquer horário e na sala da direção do complexo, além de receber encomendas. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança da unidade.

Em Bangu, ex-governador tinha diversas regalias, como circular livremente pelos corredores do presídio

As apurações apontam a coincidência entre os dias e horários em que Cabral era levado a uma sala privada reservada à direção do presídio de Bangu e as visitas de seu filho, o deputado Marco Antônio Cabral (PMDB). As regras também eram quebradas nas visitas do advogado do ex-governador. O regulamento determina que o contato entre advogado e cliente seja feito no parlatório, mas as câmeras mostraram que Cabral caminhava livremente até o hall de entrada para conversar com seus advogados.

Em março, diante de denúncias de desrespeito às regras, o juiz Guilherme Schilling, da Vara de Execuções Penais do Rio, determinou a apreensão das imagens do circuito de segurança de Bangu 8. A suspeita era que algumas câmeras estavam sendo desligadas.

Sérgio Cabral foi preso em novembro do ano passado, na Operação Calicute, um desmembramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (29), o ex-governador se tornou réu pela 12ª vez. Sua primeira condenação, proferida no início do mês pelo juiz federal Sergio Moro, sai no último dia 13, com pena de 14 anos e dois meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.