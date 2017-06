Greve geral: manifestantes bloqueiam rodovias no Rio de Janeiro

Manifestantes bloquearam rodovias na manhã desta sexta-feira (30) no Rio de Janeiro. Os atos provocam mais de 60 km de engarrafamentos na cidade. Os protestos são contra as reformas trabalhista e da Previdência do governo Michel Temer.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), alguns bloqueios foram registrados em duas rodovias. Na BR-356, no distrito de Martins Lage, em São João da Barra, cerca de 50 pessoas interditaram totalmente a pista pouco depois das 5h, colocando objetos na pista e ateando fogo, na altura do km 160.

Protestos provocam engarrafameto

Já a BR-101 tinha dois bloqueios. Em um deles, no km 484, em Angra dos Reis, por volta das 5h30, cerca de 40 pessoas interditaram totalmente as pistas. No km 72, em Campos dos Goytacazes, a pista foi interditada às 8h. No km 320, em Niterói, por volta das 5h50, manifestantes também atearam fogo a objetos na rodovia, mas a PRF já liberou a via.

No Rio de Janeiro, um protesto na descida da ponte, na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), provoca reflexos na Ponte Rio-Niterói (BR-101). Segundo o Centro de Operações, os manifestantes continuam no local.

Na Avenida 20 de Janeiro, que dá acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, uma faixa está ocupada e o trânsito flui lentamente, provocando grande engarrafamento para quem se desloca para o aeroporto. Na Avenida Brasil, também há manifestantes bloqueando pistas na altura de Santa Cruz.

Mais cedo, manifestantes bloquearam a Linha Vermelha e colocaram fogo em objetos na pista, na altura do Hospital do Fundão.

Com Agência Brasil