Exposição fotográfica homenageia o Cardeal do Rio de Janeiro 

O Museu Nacional de Belas Artes/Ibram/MinC, em parceria com o Vicariato para Comunicação Social e Cultura da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, exibe a partir do dia 6 de julho, quinta-feira, cerca de 130 imagens e alguns objetos na exposição fotográfica ‘Que todos sejam Um’ (Ut Omnes Unum Sint, em latim), título do lema episcopal do Arcebispo Metropolitano da cidade, o carismático Cardeal Orani João Tempesta.

O evento se volta para os 20 anos de bispado de Dom Orani e os seus oito anos à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. "A exposição será dividida em quatro módulos, que mostrarão o incansável trabalho deste paulista de São José do Rio Pardo(1950), nos mais diversos contrastes e realidades da cidade, segundo a ótica e pelas lentes do fotógrafo carioca Gustavo de Oliveira”, diz o cônego Marcos Willian Bernardo, assessor da Comunicação Social e Cultura da Arquidiocese.

Fotos de Dom Orani em comunidades fazem parte da mostra

A mostra conta com imagens de Dom Orani no seu relacionamento com a comunidade, um outro segmento apresenta sua Ordenação de Bispo; o cardeal no seu cotidiano; e, finalmente, a temática da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Francisco, em 2013.

Co-curador da mostra ‘Que todos sejam Um’ epesquisador do Museu Nacional de Belas Artes, Amândio Miguel ressalta que a exposição é uma "crônica fotográfica de Dom Orani Tempesta e a cidade do Rio de Janeiro".