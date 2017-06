Crivella acompanha manifestações no COR

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, esteve na manhã dessa sexta-feira, dia 30, no Centro de Operações (COR) para acompanhar a movimentação na cidade, que desde cedo tem sofrido com uma onda de manifestações. Crivella disse que começou a ser informado sobre a situação já de madrugada e que as medidas tomadas por sua equipe foram fundamentais para evitar maiores transtornos no trânsito.

- Tivemos três casos mais graves: um na Avenida Brasil, outro na Linha Vermelha e outro no acesso para o Aeroporto Internacional. Nesses três episódios o principal problema foi que, num deles (Avenida Brasil), teve queima de pneus. Nesse caso, foi importante a atuação do COR porque rapidamente notificou o Corpo de Bombeiros, que em poucos minutos foi lá e apagou o incêndio.

O prefeito lembrou que a decisão recente de liberar para os táxis a pista antes usada exclusivamente pelo BRT, que passa pela Ponte Estaiada, acabou servindo emergencialmente também de acesso para os carros de passeio que seguiam para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Crivella voltou a defender o uso das câmeras do COR para também vigiar a cidade, além de monitorar o trânsito e alertar a população nos dias de chuva intensa.

Crivella acompanha, no COR, a movimentação na cidade ao lado do secretário Paulo Amendola e a comandante da Guarda Municipal,Tatiana Mendes

- O grande problema que atormenta o cotidiano dos cariocas é a questão da segurança. Nós precisamos controlar nossas estradas, portos e aeroportos, e tomar conta das nossas fronteiras. Quando há previsão de muita chuva, claro que a prioridade passam a ser as áreas possíveis de alagamentos. Agora, uma vez que o sol brilhe no céu, voltamos novamente para a questão de segurança – disse o prefeito, que além da Polícia Militar pretende fazer um trabalho de parceria com as polícias Federal e Rodoviária, e a Força Nacional de Segurança.

Orientado por Crivella, o secretário Municipal de Ordem Pública, Paulo Amendola, chegou cedo ao COR para acompanhar o esquema preventivo que foi montado para assegurar a mobilidade dos transportes urbanos.

- O COR são os olhos da cidade. Tivemos uma resposta bastante rápida após as medidas que foram tomadas para desbloquear o trânsito – afirmou Amendola.

O prefeito participou ainda de um live no Facebook, na página do COR, em que assegurou à população que a cidade já estava em ordem. Ele disse que a volta para casa deve ser mais tranquila porque a manifestação prevista para a tarde será apenas no Centro, sem previsão de interrupções no trânsito.