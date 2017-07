Centro de Operações alerta para passagem de frente fria pelo município do Rio

O Centro de Operações Rio (COR) alertou para a passagem de uma frente fria pelo município que ocasionará aumento de nebulosidade e ventos moderados a fortes a partir da manhã deste sábado (1º). Conforme a previsão, haverá pancadas de chuva no período durante a manhã e a tarde, podendo ocorrer chuva de intensidade forte de forma pontual.

Para o domingo (2), o avanço da frente fria vai provocar a entrada de ventos úmidos do oceano na cidade. Com isso, está previsto céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia, mas não está afastada a possibilidade de chuva forte isolada. As temperaturas terão declínio acentuado.

O COR destacou que “os modelos numéricos de previsão do tempo indicam a ocorrência de maiores acumulados de precipitação, principalmente, entre a tarde de sábado e a madrugada de segunda-feira (3). Para esse dia, permanece a previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia no município.