Subsecretaria de Bem-Estar Animal lança o selo social 'Sou do Bem Animal'

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal(Subem), realizou nesta quarta-feira (28), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, o lançamento do selo de responsabilidade social para a causa animal, 'Sou do Bem Animal', que irá certificar e dar visibilidade a empresas, ONGS e associações que ajudem e contribuam para a causa animal, com trabalho voluntário ou algum tipo de patrocínio na cidade do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, a primeira-dama do Rio, Silvia Jane Crivella, foi convidada para fazer a entrega do primeiro selo ao gerente de distribuição da Royal Canin no Rio de Janeiro, Thiago da Mata, pela dedicação da empresa à saúde animal e pela doação de quatro toneladas de ração para o abrigo de animais mantido pela prefeitura na Fazenda Modelo, na Zona Oeste da Cidade, onde cerca de 900 animais aguardam pela adoção.

A subsecretaria de Bem-Estar Animal Suzane Rizzo informou que a concessão do selo 'Sou do Bem Animal' será feita de forma criteriosa, por meio de um conselho consultivo

- A ideia do selo é muito boa porque vai incentivar a todas as pessoas que amam os animais a prestigiarem aqueles que estão apoiando essa iniciativa. É comovente saber que há tantos animais abandonados, sem ninguém para cuidar deles. Com esse selo, nós vamos incrementar a castração e o cuidado com os animais. Estou muito feliz por estar participando dessa iniciativa – comemorou Sylvia Crivella.

A subsecretária de Bem-Estar Animal, Suzane Rizzo lembra que, geralmente a população possui mais afinidades por empresas ou pessoas que gostam de animais. “Desta forma vamos ajudar a dar visibilidade a todos que participam de alguma maneira desta causa tão nobre.

Antes do encerramento, o público assistiu uma apresentação sobre nutrição animal com a subsecretária Suzane Rizzo, que também é médica veterinária, especializada em nutrição animal, e uma palestra dos médicos veterinários João Telhado, especialista em comportamento animal, e Rogério Lobo, presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa).

Sobre a escolha daqueles que irão receber o selo, a subsecretaria de Bem-Estar Animal informou que será feita de forma criteriosa, por meio de um conselho consultivo que está sendo criado e será composto por pessoas ilustres e de alta relevância para a causa animal. Entre eles estão representantes do Judiciário, Legislativo, Executivo, Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), médicos veterinários conceituados, associações ligadas a medicina veterinária, ONGs renomadas e protetores atuantes.