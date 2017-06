Justiça marca nova audiência sobre a morte da vocalista do grupo Kaoma

A juíza Aline Andrade de Castro Dias, em exercício na 1ª Vara Única de Saquarema, Região dos Lagos, manteve a prisão preventiva dos réus Wallace de Paula Vieira, Gabriel Ferreira dos Santos e Lucas Silva de Lima durante a primeira audiência de instrução e julgamento sobre a morte da cantora Loalwa Braz, do grupo de lambada Kaoma. A magistrada intimou os acusados para nova audiência de instrução no dia 1º de agosto às 14h e mais 15 testemunhas arroladas no processo.

Os réus, que respondem pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), apresentaram versões contraditórias. Em função disso, a juíza considerou que o conflito de depoimentos gera uma incompatibilidade de teses e fragiliza a defesa técnica. Foi requisitado para a próxima audiência laudos periciais faltantes e substituição da testemunha requerida.

A magistrada justificou a decisão pela manutenção da prisão dos réus: "Registre-se que o réu Wallace de Paula Vieira já foi condenado anteriormente pelo crime de roubo, e que, de acordo com o registro da Seap, os réus possuem grau de periculosidade média. Não há nos autos comprovantes de atividade lícita, residência fixa no distrito da culpa e nem de identificação civil dos réus, tudo a desautorizar a soltura dos mesmos nesse momento processual", frisou.

O corpo da vocalista Loalwa Braz, de 63 anos, foi encontrado dentro de um carro perto de casa no dia 19 de janeiro deste ano, na Estrada da Barreira, distrito de Bacaxá, em Saquarema, em janeiro deste ano.