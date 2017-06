Crivella sanciona lei que autoriza música ao vivo nos quiosques da orla

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sancionou nesta quinta-feira, no Palácio da Cidade, a lei complementar 172/2017, que permite a realização de shows ao vivo nos quiosques da orla da cidade. De acordo com o texto, as apresentações devem terminar, no máximo, às 22h, nos dias de semana e domingo, e à meia-noite nas sextas, sábados, feriados e vésperas.

- Imagino o pôr do sol na orla com as músicas enaltecendo a beleza do Rio - disse o prefeito ao sancionar o texto.

O vereador Renato Moura (PDT), autor da lei, acompanhou a solenidade e comemorou a possibilidade de novos trabalhos para os artistas.

- É um dia importante para a classe porque a nova regulamentação vai gerar emprego e renda.

Já Priscila da Cruz Bastos, dos falou em nome da categoria. Ela disse que, com a assinatura da lei, serão abertas cerca de 1.500 oportunidades emprego.