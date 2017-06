Bares e restaurantes de Santa Tereza realizam o Circuito de Caldo e Cachaças do Rio

Os bares e restaurantes de Santa Teresa integrantes do programa Embaixada da Cachaça realizam juntamente com a AmeSanta, até 16 de julho, o 'Circuito Ele & Ela – Caldo + Cachaça'.

Entre os estabelecimentos certificados em qualidade de serviços da cachaça pela Apacerj estão o Bar do Bonde, o Café do Alto, o Espírito Santa e o Maloca Carioca.

O Circuito é uma forma de reverenciar as marcas de cachaça produzidas no estado do Rio de Janeiro. Todos os estabelecimentos vão oferecer menus especiais durante o evento, em que caldinhos serão harmonizados com a bebida ou com drinks à base do destilado.

Uma correalização da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro (Apacerj) com o Sebrae, e as parcerias da Firjan, do Sindbebi, da Secretaria de Estado de Turismo e do TurisRio, a Embaixada da Cachaça foi idealizada justamente para capacitar as equipes dos estabelecimentos comerciais a oferecer ao cliente a melhor experiência na degustação da autêntica bebida nacional. Os restaurantes que alcançarem a qualidade do serviço receberão o certificado Embaixada da Cachaça. Estabelecimentos de Botafogo, Tijuca, Lido, além de Santa Teresa, já receberam o treinamento.

“O Circuito vai oferecer ao público que aprecia uma boa cachaça uma excelente oportunidade de apreciar a riqueza de aromas e sabores que a nossa bebida possui, em doses e drinks variados, assim como entender sobre harmonização de caçhaça com pratos e petiscos. Tudo isso através de profissionais que foram qualificados para oferecer o melhor serviço com a cachaça”, explica a presidente da Apacerj, Kátia Espírito Santo.

“O Rio é um dos principais estados produtores de cachaças premium do Brasil. São bebidas de alto padrão e que vêm sendo premiadas internacionalmente e colocadas ao lado dos melhores whiskies, vodcas, tequilas, cognacs, armagnacs. Os estabelecimentos estão percebendo que oferecer nossas cachaças agrega valor aos seus serviços”, observa Kátia.

Entre as marcas presentes no Circuito, estão as cachaças Bousquet, Coqueiro, Engenho D’Ouro, Da Quinta, Duvale, Fazenda Soledade, Magnífica, Paratiana, Pedra Branca, Reserva do Nosco, Sete Engenhos, Tellura e Werneck.

Mais informações: https://www.facebook.com/cachacasdorio/