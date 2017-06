Associação de Nanismo promove mais uma edição do seu tradicional arraiá

Eitâ sô, a Associação de Nanismo do Estado do Rio de Janeiro (Anaerj) vai realizar a 8º edição do arraiá mais animado do Rio, no dia 15 de julho (sábado) às 14h em Padre Miguel.

A festa julina vai contar com comidas típicas, brincadeiras e a tradicional quadrilha, onde participam todos os membros da associação.

“Não falto a nenhuma atividade da Anaerj, são através desses encontros que podemos trocar experiência e conhecer pessoas com a mesma deficiência da minha filha”, afirmou Rafaela, mãe da do Davi com nanismo acondroplásico, um dos 200 tipos de nanismo.

A associação existe desde 2007, toda regularizada e tem como missão conscientizar a sociedade na luta contra o preconceito a pessoa com nanismo, atender e fazer a interação do segmento. “Essa atividade acontece todo ano, para promover o encontro de pessoas com nanismo de todo Brasil e suas famílias. Durante a festa acontecem novas amizades e até novas paixões”, afirmou a presidente e advogada a instituição que também tem nanismo, Kenia Maria Rio.

A festa também vai comemorar as conquistas alcançadas pelo segmento

A festa também vai comemorar as conquistas alcançadas pelo segmento, nos últimos anos, como as Leis Municipais (Mesquita, Rio de Janeiro), Estaduais (Rio e Santa Catarina) e o Projeto de Lei nacional onde falta só a aprovação do presidente.

Todas as Leis e projetos garantem os direitos da pessoa com nanismo e combate o preconceito, estimulando a auto-estima e a independência.

Vamos comemorar também a participação da atriz com nanismo Juliana Caldas, que vai viver uma personagem que sofre preconceito na próxima novela das nove, da Globo."Abordar o nanismo em uma novela do horário nobre com certeza já é uma grande vitória para o nosso segmento, vamos quebrar tabus. Estamos no caminho certo, nossa luta está dando resultados", destacou Kenia.

O evento será realizado no Centro de Convivência da Caixa D’Agua, localizado na Rua Guaica, 780 – Padre Miguel. Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$20, em depósito na conta da associação ( Ag: 3176 / CC 445533-9 / Bradesco), onde será investido na organização.

Mais informações: https://www.facebook.com/anaerj