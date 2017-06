Alunos do Senai Espaço da Moda vão apresentar looks no desfile principal da Fevest 2017

O projeto Novos Talentos Senai Espaço da Moda, que já virou tradição, traz para a Fevest Festival 2017 – Feira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima, que acontecerá entre os dias, 05 e 09 de julho, o tema da sustentabilidade.

Os alunos trabalharam o conceito Upcycling, transformando materiais que seriam descartados em peças criativas e que seguem tendências das passarelas mundiais.

Este ano, os estudantes do curso Técnico em Vestuário criaram 15 looks. Três foram escolhidos para o desfile principal do evento – um por júri especializado e dois por voto popular.

Segundo a designer de moda da Firjan, Claudinéia Ferraz, a escolha do tema tem como objetivo conscientizar alunos, empresários e outros participantes sobre a questão ambiental. “A novidade desse ano foi que envolvemos os confeccionistas no processo. Eles doaram linhas, bojos e tecidos que para eles não teriam mais serventia”, explica a especialista.

Os estudantes, que não puderam comprar materiais novos, tiveram que achar uso para tudo que foi doado. Para a aluna Helena Verkes, que faz roupas há 10 anos e resolveu entrar no curso para se aperfeiçoar, o desafio foi um grande quebra-cabeça. O grupo dela se inspirou em Frida Khalo, encarnando referências de colorido e detalhes. “As peças foram modeladas nos manequins, pregamos tirinha por tirinha a mão. Muito trabalhoso. Mas o resultado final nos deixou orgulhosos”, garante a jovem.

Quem espera encontrar um monte de colchas de retalhos, vai dar de cara com looks garbosos, como o próprio litoral grego, inspiração do grupo da Rhanna Menezes. “Escolhemos pedaços de tecidos com tons suaves, passeando entre o branco e o azul, agregando partes de renda e tule que acabaram nos remetendo à Grécia”, conta a aluna de 21 anos. Ela costura desde os 14 com a mãe e revela que a proposta do curso ajudou a ampliar a visão que tinha apenas como costureira, fazendo com que ela enxergasse a peça como criadora, modelista e vendedora, uma perspectiva completa do funcionamento de uma indústria de moda, que é o objetivo do curso Técnico em Vestuário.

Os croquis ficaram disponíveis para votação até às 13h59 do dia 26 de junho, no site www.cursosenairio.com.br/concurso, onde agora estão divulgados os vencedores.

Além dos destaques no desfile principal, as 15 peças vão ganhar exposição durante a Fevest, terão fotos profissionais afixadas no gradil da escola e vão decorar o ponto de ônibus em frente ao Espaço da Moda. A Fevest é uma realização do Sindvest (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região), promovida pelo Sistema Firjan e Sebrae, com o apoio do Conselho da Moda, Prefeitura de Nova Friburgo, Nova Friburgo Country Clube, Abit; e organização da Teia de Eventos.

Serviço:– Feira Brasileira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-Prima

Data: 5 a 9 de julho, das 13h às 20h

Local: Nova Friburgo Country Clube - Av. Conselheiro Julius Arp, 140 – Nova Friburgo – RJ

Programação: http://fevestfestival.com.br/