Alerj vota teto de gastos nesta quinta-feira

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 44, de autoria do Poder Executivo, que estabelece teto para os poderes, deve ser votado nesta quinta-feira (29) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O projeto é a última contrapartida exigida pelo governo federal para a assinatura do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

O projeto começou a ser discutido em sessão extraordinária às 9h30, quando os parlamentares apresentaram emendas ao texto. O texto final será votado em outra sessão extraordinária, marcada para as 14h.

Os líderes da oposição já adiantaram que vão apresentar emendas ao projeto. As propostas de mudanças serão analisadas em reunião do colégio de líderes partidários, às 13h. A sessão ordinária, das 15h, está mantida com a pauta divulgada no início da semana.

Projeto é a última contrapartida exigida pelo governo federal para assinatura do RRF

O RRF prevê ajuda financeira do Governo Federal ao estado, mas também a suspensão, por três anos, da dívida do Estado com a União e organismos internacionais onde o Governo Federal é fiador. Os pagamentos seriam retomados gradativamente por mais três anos. Com isso, cessariam os arrestos nas contas e os salários e 13º em atraso dos servidores ativos e inativos e as dívidas com fornecedores poderiam ser colocados em dia.

Segundo cálculos do governo, essa ajuda significaria um alívio da ordem de R$ 62 bilhões para o Tesouro estadual, gravemente afetado, desde 2015.