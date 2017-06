Alerj aprova projeto que prevê limite para o teto de gastos públicos

Na tarde desta quinta-feira (29), o plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou o projeto de lei que define um limite no teto para os gastos públicos do estado. O projeto recebeu 49 votos a favor e 10 contrários, além de duas abstenções. O limite de gastos deverá ser cumprido pelo poder Executivo, Legislativo, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública.

Segundo o texto, os poderes não poderão ultrapassar o teto de despesas de 2015, reajustado em 15,27%, sendo elevado o total permitido de gastos para R$ 65 bilhões, em 2018. A validade do projeto é de três anos, com possibilidade de prorrogação por mais três.

De acordo com o líder do PMDB, deputado Rafael Picciani, a tendência é que os parlamentares rejeitem todos os destaques que forem adicionados ao texto base.

A aprovação do projeto é considerado de extrema importância pelo governo federal, para que seja possível a inclusão do estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal. E foi encaminhada pelo governador, Luiz Fernando Pezão, na última terça-feira (27).