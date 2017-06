Próxima edição da Feira Relíquias do Brasil Uptown acontece em julho, na Barra

Um mix de música, gastronomia e objetos antigos à venda. Essa é a receita da Feira Relíquias do Brasil Uptown, na Barra.

A próxima edição será nos dias 8 e 9 de julho, a partir das 15h, com entrada gratuita. O evento acontece de dois em dois meses, sempre no segundo final de semana do mês.

A Feira de Antiguidades tem expositores de todo o Rio de Janeiro, onde colecionadores e fãs de peças com história poderão comprar móveis antigos, discos de vinil, câmeras fotográficas, pratarias, objetos de decoração, relógios, entre outros objetos.

A gastronomia fica por conta de um cardápio com clássicos como Sanduíche de Mortadela, Refresco de groselha e Banana Split.

O discotecário Jorge Jacob vai tocar clássicas músicas desta época.

Bandas e artistas como Blitz, Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, Fábio Júnior, Alceu Valença e RPM não ficarão de fora da vitrola de Jacob.

O Relíquias do Brasil é o primeiro centro de ativação da memória afetiva do pais. Uma espécie de museu, com espaço de diversão e gastronomia, armazém, oficina de restauração.