Pianista Júlio Cesar é um dos destaques da Mobility& Show Rio

Após perder a audição, por conta de uma otosclerose decorrente dos tratamentos de calcificação feitos enquanto atuava em um dos maiores times de futebol do Brasil, o ex-jogador Julio Cesar decidiu se reinventar e encontrou um novo talento que o levou para longe dos gramados: o piano.

Hoje Júlio já é reconhecido em todo o País por seu talento musical, sendo inclusive chamado de Beethoven brasileiro. No próximo dia 07 de julho (sexta-feira), ele tocará o hino nacional brasileiro na cerimônia de abertura da primeira edição da Mobility & Show Rio, que acontece de 07 a 09 de julho na Marina da Glória.

Além do musical na cerimônia de abertura, Julio fará apresentação de sua palestra 'Jogadas da Vida - A superação dos dribles que a vida nos dá' dia 08/07 (sábado) no Espaço Vivência, dentro da Mobility Rio.

>> Evento de inclusão e acessibilidade chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro

Com entrada e atendimentos gratuitos, o evento reunirá empresas fornecedoras de produtos e serviços que viabilizam a mobilidade e a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas com deficiência. Montadoras e adaptadoras de veículos, autoescolas, despachantes, clínicas médicas, cadeira de rodas e todo tipo de fabricantes de produtos e equipamentos de Tecnologia Assistiva Geral, participam da feira trazendo novidades do setor, além de atendimento gratuito para tirar dúvidas sobre direitos, benefícios e isenções.

Serviço: Mobility & Show RIO

Data: 07 a 09 de julho. Sexta-feira das 12h às 18h e Sábado e Domingo das 10h às 18h.

Local: Marina da Glória | Av. Infante Dom Henrique - S/N - Glória

Entrada e Atendimento Gratuitos

Credenciamento Antecipado: www.mobilityshow.com.br

Mais informações: 11 3873-1525 ou 0800 772 6612 (ligação gratuita)