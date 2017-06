Incêndio atinge barracão de escola de samba no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge o barracão da escola de samba Renascer de Jacarepaguá, no Santo Cristo, na Rua General Luiz Mendes de Moraes, Zona Portuária do Rio, nesta quarta-feira (28). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há informações sobre feridos.

O barracão fica nos fundos da quadra de ensaios da Escola de Samba Unidos da Tijuca, que não foi atingida. No local, há material e alegorias utilizadas pela escola, que é do grupo de acesso do concurso das escolas de samba.

O fogo teve início por volta das 14h30. Parte do teto cedeu com o incêndio. Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça negra no local.

Parte do teto cedeu com o incêndio

A Renascer de Jacarepaguá foi criada em 2 de agosto de 1992 e tem as cores verde, vermelho e branco. O nome foi escolhido por sintetizar o objetivo de seus fundadores, fazer renascer em Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio, a chama do carnaval carioca.

Devido ao incêndio, o tráfego foi fechado na pista lateral da Avenida Francisco Bicalho, em direção à Avenida Brasil e à ponte Rio-Niterói, com retenção e reflexos na Avenida Presidente Vargas, Viadutos dos Marinheiros e na saída da Avenida Paulo de Frontin, na Cidade Nova.

Com 'Agência Brasil'