Governo do Rio quita salário de abril de parte dos servidores estaduais

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou terça-feira (27) que depositou R$ 32 milhões referentes ao salário de abril dos servidores ativos, inativos e pensionistas que até o momento não haviam recebido seus vencimentos integrais. De acordo com a secretaria, os depósitos individuais de até R$ 250 serão feitos mesmo após o término do expediente bancário.

Os servidores ativos do Theatro Municipal estão entre os que tiveram o salário de abril quitado nesta terça-feira. A secretaria aguarda o resultado da arrecadação para anunciar novos depósitos para os demais servidores do estado. “A partir do crédito que será efetuado terça-feira, o estado terá quitado os salários de abril para 75% dos servidores e pago R$ 1,331 bilhão líquido da folha de abril. O valor líquido da folha do Executivo é de R$1,6 bilhão”, informou o órgão.

No início do mês, servidores do Theatro Municipal fizeram um espetáculo de música clássica e dança nas escadarias da tradicional casa de espetáculos para protestar contra o atraso no pagamento dos salários. A crise pela falta de pagamento levou o primeiro bailarino do teatro, Felipe Mor