"Esquema de Cabral era maior do que eu supunha", diz doleiro

O doleiro Renato Chebar prestou depoimento nesta quarta-feira (28) ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, e afirmou que o esquema de corrupção montado pelo ex-governador Sérgio Cabral era muito maior do que ele imaginava. "O esquema era muito maior do que eu supunha. Eu era uma célula dentro do esquema. O esquema era dez vezes maior", disse Chebar.

O Ministério Público Federal (MPF) aponta Chebar como o responsável por cuidar das finanças Cabral. Ele afirmou que o volume de dinheiro nas contas do ex-governador aumentou no período em que ele governou o Rio de Janeiro.

Chebar afirmou que Cabral tratava os depósitos e transferências em suas contas como um "negócio". "Era uma ação natural. Um negócio", disse, prosseguindo: "Cuido das contas dele desde 2000. Na época, ele tinha US$ 2 milhões numa conta nos Estados Unidos. Quando ele se tornou governador, o volume de dinheiro que entrou na conta aumentou muito."

Chebar confirmou a Bretas a delação que prestou ao Ministério Público Federal. Ele reafirmou que o empresário Eike Batista pagou US$ 18 milhões em propina a Cabral.

