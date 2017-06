Escola Nacional de Seguros recebe doações para a Campanha do Agasalho até o dia 30

Com o tema “Compartilhe calor humano neste inverno”, a Escola Nacional de Seguros lançou sua Campanha do Agasalho 2017. A iniciativa tem por objetivo ajudar pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social em todas as regiões do país. Até 30 de junho, a Escola receberá doações de roupas, cobertores e acessórios novos ou usados, desde que em bom estado de uso, para crianças e adultos. Tudo o que for arrecadado será destinado a instituições sociais.

De acordo com a titular da área de Responsabilidade Social da Escola, Laura Tamancoldi, a iniciativa tem como objetivo reduzir o impacto do frio em famílias que vivem uma realidade social menos favorecida. “É um ato voluntário que transmite solidariedade e contribui para o bem coletivo”, afirma.

As doações devem ser entregues nas secretarias das seguintes Unidades da Escola: Belo Horizonte, Blumenau (SC), Brasília, Campinas (SP), Curitiba, Goiânia, Recife, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Salvador, Santos e São Paulo.

Endereços das unidades participantes

Belo Horizonte

Avenida Getúlio Vargas, 1420 - Sala 901

Savassi

Blumenau

Rua Coronel Vidal Ramos, 1 - Salas 402 a 404 - Edifício Alameda Office

Jardim Blumenau

Brasília

SRTV/S - Quadra 701, Conjunto L, Bloco 2, Centro Emp. Assis Chateaubriand – Lojas 60, 64, 68 e 80 - Térreo

Asa Sul

Campinas (SP)

Rua Carolina Florence, 1288 - 2º andar

Guanabara

Curitiba

Rua Lamenha Lins, 1995

Rebouças

Goiânia

Rua C-145, 1036

Jardim América