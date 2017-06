Policiais e criminosos trocam tiros no morro do Cantagalo, na Zona Sul

Na manhã desta terça-feira (27), um intenso tiroteio assustou os moradores do morro do Cantagalo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cantagalo/Pavão-Pavãozinho, os policiais que estavam em patrulhamento na comunidade foram recebidos por criminosos armado, que atiraram em direção aos policiais.

Não há informações sobre prisões ou gente ferida. Policiais militares fazem patrulhamento na região em busca de criminosos, armas e drogas. Nas redes sociais, moradores da comunidade e dos bairros de Copacabana e Ipanema, relataram a intensa troca de tiros.