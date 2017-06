Justiça do RJ determina prisão preventiva de homens detidos com 500kg de maconha

Os três homens detidos com mais de 500 quilos de maconha na madrugada de domingo (25) em Campo Grande, zona oeste do Rio, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça estadual. Cláudio Lourenço da Silva, Edmar Gomes da Silva e Rafael Feliciano Martin foram ouvidos durante audiência de custódia realizada no Fórum Central do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, a droga estava em um caminhão estacionado no interior de um galpão, localizado às margens da Estrada do Lameirão.

Na decisão, a juíza Ana Paula Pena Barros afirmou que a prisão preventiva se demonstra necessária e proporcional, “devendo ser destacado que os custodiados foram presos com expressiva quantidade de entorpecentes, 556 kg, ou seja, mais de meia tonelada de maconha, sendo certo que as circunstâncias da prisão também não os favorecem, além de não haver comprovação de residência fixa ou emprego lícito até o momento, observando ainda que Rafael e Edmar possuem condenações anteriores”, disse.