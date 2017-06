Hospital do estado do Rio é o segundo do país em operações ortopédicas

Apesar da crise que atinge o setor da saúde no Rio de Janeiro, o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu (Htodl), na cidade de Paraíba do Sul, no estado do Rio, tem motivos para comemorar: após sete anos de existência ele atinge 25 mil procedimentos cirúrgicos realizados, com alto de nível de aprovação dos pacientes.

Com o resultado, a unidade é a segunda maior do país em número de cirurgias ortopédicas, segundo a Secretaria de Saúde. Somente em 2016, foram feitas mais de 3,7 mil cirurgias. O número fica atrás apenas do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), situado no Rio de Janeiro e principal referência nacional, que, no ano passado, realizou mais de 9,1 mil cirurgias.

O Hospital Dona Lindu é voltado exclusivamente para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de cirurgias ortopédicas. Mais de 1,5 mil pacientes são atendidos mensalmente por equipe composta por 80 médicos, que fazem em média 300 cirurgias e 11 mil exames por mês.

Índice de satisfação supera 95%

De acordo com pesquisa do Serviço de Atendimento ao Usuário, o índice de satisfação dos pacientes internados no hospital supera a marca de 95%. Morador de São Gonçalo, Mário Luiz da Silva Cabral, 46 anos, utilizou o serviço da unidade duas vezes. Há cerca de quatro anos, ele caiu de uma escada e teve uma grave lesão no calcanhar. Foi operado em 2015 e retornou em 2016 para tratar de um problema na mão esquerda.

“O hospital me proporcionou uma melhor qualidade de vida quando tive o problema no pé. Fui muito bem tratado e agora tenho esperança de resolver este problema na mão”, disse.

A estrutura é composta por 68 leitos, sendo sete de Unidades de Tratamento Intensivo e 61 de Unidades de Internação, quatro salas cirúrgicas, consultórios ambulatoriais, centro de imagens, ambientes climatizados e televisores em todos os quartos.