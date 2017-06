Firjan e Lojas Marisa promovem encontro com possíveis fornecedores fluminenses

O Sistema Firjan e as Lojas Marisa promovem na quinta-feira, 29de junho, um encontro com empresários da indústria têxtil fluminense com o objetivo de identificar novos fornecedores para a rede varejista. Na reunião, que ocorre no Espaço de Suporte Sindical e Empresarial do Sistema Firjan, a empresa falará sobre o processo de compras da rede e como cadastra potenciais fornecedores de produtos.

Com unidades espalhadas pelo país, as Lojas Marisa são especializadas em roupas femininas e lingerie, mas também opera com acessórios, sapatos e roupa masculina. No encontro com industriais fluminenses, a rede varejista espera ampliar o volume de compras do estado do Rio e estimular novos negócios.

O encontro gratuito é aberto a empresários do ramo da moda de todas as regiões fluminenses.

Mais informações em http://www.firjan.com.br/eventos/encontro-de-negocios-lojas-marisa.htm e inscrições em http://bit.ly/2tPinej .

Os encontros de negócios integram o Mapa de Desenvolvimento do Rio de Janeiro 2016-2025, produzido pelo Sistema Firjan, com o objetivo fomentar os negócios, ampliando o acesso aos mercados nacional e internacional, além de fomentar a inovação e o empreendedorismo das empresas do Rio.

Serviço: Encontro de Negócios – Lojas Marisa

Data: 29 de junho, das 14h às 16h

Local: Espaço de Suporte Sindical e Empresarial Sistema Firjan - Rua Santa Luzia 685, 8º andar – Centro do Rio

Entrada franca. Inscrições: http://bit.ly/2tPinej

Mais informações: http://www.firjan.com.br/eventos/encontro-de-negocios-lojas-marisa.htm