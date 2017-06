Prefeitura estimula carioca a fazer turismo no Rio

A Riotur lançou, este mês, a terceira fase da campanha de comunicação visual de fomento ao turismo. Voltada a incentivar o carioca a ser um turista dentro da própria cidade, a nova ação pode ser vista nos principais pontos turísticos do Rio. "Faça Turismo no Rio", "Viva o Rio" e "Viva a cidade" são os slogans impressos em imagens icônicas como o Cristo Redentor, Maracanã, Ipanema e Floresta da Tijuca, entre outros. A meta é que, ao estimular o morador a visitar mais os pontos turísticos, haja um fortalecimento da economia, já que a cidade conta com 6,5 milhões de habitantes.

Além disso, destaca-se a questão da geração de emprego. Somente no Réveillon passado, que caiu em um fim de semana (apenas dois dias de pico de movimentação), a economia da cidade foi impactada em US$ 691 milhões com a vinda de 865 mil turistas.

"Queremos incentivar o carioca a conhecer melhor a própria cidade. Quantos moradores daqui ainda não conhecem o AquaRio? Quantos ainda não visitaram o Cristo Redentor? Nossa ideia é instigar o carioca a ver de perto a beleza e as riquezas próximas da sua casa. Esta é uma forma também de fazer os moradores se apaixonarem ainda mais pelo Rio. Sem falar no desejo nosso de usar a criatividade para movimentar a economia do município", explicou o presidente da Riotur, Marcelo Alves.

Desde o começo da gestão Marcelo Crivella, a Riotur trabalha com um plano de marketing com foco em uma enorme comunicação dentro da própria cidade, mostrando a importância de se tratar bem o turista. Às vésperas do Carnaval, os principais acessos turísticos da cidade receberam galhardetes com as inscrições "Carioca, abrace um turista" e "Carioca, receba bem o turista".

"A Riotur será incansável em ações de fomento ao turismo. Vamos valorizar o povo carioca pela sua hospitalidade. Nosso povo é alegre, é carismático, é um bom anfitrião. Se o turista for bem tratado, ele volta. E não volta sozinho", completou Alves.

Com o tema "O maior cartão-postal do Rio é o carioca", a segunda fase da campanha apresentou, em maio, personagens identificados com a cidade, representando diferentes setores de serviços e da cadeia produtiva do turismo, como o gari Renato Sorriso; a inspetora da Guarda Municipal, Tatiana Mendes; o taxista e mestre de bateria da Unidos da Tijuca, Casagrande; o porteiro há 40 anos do Copacabana Palace, Cafú; além de um garçom e uma camareira que há décadas atendem com o encantamento do carioca os nossos turistas. A primeira fase da campanha, "Vem para o Rio", foi lançada pela Riotur em março deste ano.

Pesquisas feitas com turistas revelaram que a volta deles para a cidade se deve muito à forma como são bem recebidos pelo carioca e a associação imediata entre o clima descontraído do Rio e a simpatia do seu povo.